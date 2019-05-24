Киев, 24 мая, 2019, 15:03 — ИА Регнум. Владимир Зеленский, недавно вступивший в должность президента Украины, решил отменить указы своего предшественника, бывшего украинского лидера Петра Порошенко. Об этом сообщается на сайте главы государства 24 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

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Так, речь идёт об указах Порошенко об увольнении Юрия Артёменко с должности члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания и о назначении на эту должность Владимира Горковенко.

«Отменить указ президента Украины от 4 мая 2019 № 186 «Об освобождении Юрия Артеменко с должности члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания», — говорится в документе.

https://twitter.com/zel_prezident/status/1131857216049491968

Кроме того, указом № 323/2019 отменен указ бывшего украинского лидера от 4 мая 2019 года о назначении Горковенко членом Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

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Телеканалы «112 Украина» и NewsOne подчинили Порошенко — депутат

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новый президент Украины Владимир Зеленский уже принял ряд кадровых решений. Так, в частности, 21 мая он назначил на должность главы администрации президента своего советника по юридическим вопросам Андрея Богдана, сделав это вопреки рекомендациям спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера.

Добавим, ранее член Нацсовета Сергей Костинский заявил, что благодаря работе данной структуры украинское телевидение удалось дерусифицировать на 92%, что является рекордом с момента провозглашения независимости Украины.