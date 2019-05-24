Ярославль, 24 мая, 2019, 15:01 — ИА Регнум. 24 мая в Ярославле открывается Дом болгаро-русской дружбы «Шипка» и Болгарского культурно-информационного центра. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель председателя ярославского отделения Болгаро-русского общества дружбы Сергей Терёхин.

City-yaroslavl.ru Администрация Фрунзенского района

Дом дружбы разместится в здании Фрунзенской и Красноперекопской администрации.

«Открытие по счастливому стечению обстоятельств совпадает с большим болгарским национальным праздником — Днём Кирилла и Мефодия, основателей славянской письменности. На мероприятие прибывает делегация из Бургаса — болгарского побратима Ярославля», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Сергей Терёхин.

На открытии Дома дружбы приехала делегация мэрии Бургаса, а также первый секретарь посольства Болгарии в России Красимир Димитров, сотрудники дипломатической миссии. По случаю открытия будет дан концерт, подготовленный артистами ярославских муниципальных творческих коллективов.

Бургас и Ярославль стали городами-побратимами в июне 2018 года. Города уже обмениваются культурными делегациями.