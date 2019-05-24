Мурманск, 24 мая, 2019, 14:57 — ИА Регнум. АО «Управление отходами» — региональный оператор обращения с твёрдыми коммунальными расходами в Мурманской области — взяло обязательство до конца июня 2019 года ликвидировать мусорные свалки в Териберке собственными силами. Такая договорённость, как сообщает управление по взаимодействию со СМИ правительства Заполярья достигнута в ходе встречи врио губернатора Андрея Чибиса с генеральным директором компании Олегом Сынковым.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

Чибис назвал неудовлетворительной работу подрядчиков по вывозу мусора, обратив внимание руководства компании на высокую плату за услуги для населения (около 130 рублей в месяц с человека). Врио губернатора подчеркнул, что «за эти деньги северяне вправе получить действительно качественную услугу».

«И мы рассчитываем на то, что наши отношения будут развиваться в русле эффективной работы и безусловного выполнения договорённостей», — заявил Андрей Чибис, отметив, что хочет вывести Мурманскую область в число лидеров по реформе обращения с мусором.

Гендиректор «Управления отходами» пообещал отказаться от услуг сторонних подрядчиков в вывозе мусора, взяв всю ответственность за работу на регионального оператора, и активизировать проект создания экотехнопарка на юге Кольского полуострова.

Две крупные свалки в Териберке «Управление отходами» обязуется ликвидировать в срок до 21 июня.

«Вечерний Мурманск» напоминает, что ранее Андрей Чибис выразил крайнее недовольство свалками в Териберке. «После высказывания, активность вокруг мусорной темы проявили и муниципальные чиновники. Справиться с задачей по уборке самостоятельно они не успели. Проблему с мусором решили до и вместо них», — комментирует издание итоги встречи Чибиса с Сынковым.

Посёлок Териберка стал известен благодаря съёмкам фильма Андрея Звягинцева «Левиафан». Как сообщает ТАСС, с советских времён отходы здесь просто сбрасывали в окрестностях, в результате чего на побережье образовалась огромная свалка. «В этом году к старой проблеме в публичной плоскости благодаря соцсетям добавилась и еще одна — рыбьи потроха, которые рыбаки бросают прямо на диких пляжах. Запах от этого стоит ужасный», — добавляет «Вечерний Мурманск».

В 2013 году Мурманская область стала пилотным регионом по внедрению новой системы обращения с ТКО, в рамках которого был построен полигон мощностью около 250 тыс. тонн в год, мусоросортировочный комплекс и перегрузочные станции. Вместе с тем, по состоянию на конец 2018 года в области было выявлено более 200 несанкционированных свалок.