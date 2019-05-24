Королёв, Московская область, 24 мая, 2019, 14:56 — ИА Регнум. Собственная лаборатория корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (ТРВ), создаваемая в технополисе «Эра» и предназначенная для оптимизации обликовых характеристик управляемых средств поражения, приступит к работе в первом квартале 2020 года, сообщила пресс-служба корпорации.

Www.era-tehnopolis.ru Военный инновационный технополис «ЭРА»

Лаборатория входит в состав научно-лабораторного центра технополиса и создается для формирования и обоснования требований к облику образцов перспективного высокоточного оружия с целью увеличения эффективности боевого применения при одновременном снижении затрат на их разработку.

Сегодня уже определён необходимый объём финансирования проекта для закупки высокопроизводительных станций имитации и визуализации, а также автоматизированных рабочих мест операторов. Прорабатывается вопрос сотрудничества с ФГУП «ГосНИИАС» в части разработки технологии автоматизированного планирования применения высокоточного оружия и поведения вероятного противника. Для реализации этих задач будет организована связь с центром специального программного обеспечения технополиса, оснащенного суперкомпьютером.

Тестированием подсистем комплекса имитационного моделирования и проведением моделирования одиночного и группового применения изделий в условиях комплексного противодействия будут заниматься военнослужащие научных рот с привлечением специалистов научно-исследовательских организаций промышленности и Минобороны России. В проекте задействованы молодые специалисты и руководители корпорации ТРВ.

Анализ результатов моделирования позволит формировать требования к тактико-техническим характеристикам перспективных образцов высокоточного оружия и получить максимальную эффективность с наименьшими затратами при выполнении опытно-конструкторских работ по созданию образца и при его дальнейшей эксплуатации.

Работа лаборатории будет увязана с разработками других участников технополиса «ЭРА», в частности, авиастроительными компаниями, что, по нашему мнению, позволит получить синергетический эффект при создании перспективных комплексов авиационного вооружения по критерию «эффективность-стоимость».