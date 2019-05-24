Салехард, 24 мая, 2019, 14:52 — ИА Регнум. На Ямале 24 мая 2019 года наблюдается сильный снегопад. Неблагоприятные погодные явления сохранятся и 25 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации Салехарда.

Www.yanao.ru Последствия снегопада на Ямале

В городе работает около 50 единиц спецтехники. Ведётся работа по очистке от снега дорог и остановочных комплексов. Однако общественный транспорт и автомобилисты столкнулись с трудностями проезда. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов на своих страницах в социальных сетях опубликовал фотографии огромных сугробов, из-за которых едва видны машины на стоянках, а также видео, на котором запечатлено, как ямальцы выталкивают пассажирский автобус из снежного плена.

Перебоев с подачей тепла и электроэнергии в Салехарде не зафиксировано. Были в первой половине дня проблемы с вылетом самолётов — пришлось задержать рейсы. Сейчас аэропорт Салехарда работает в обычном режиме.

По прогнозам синоптиков, 24 мая на территории Салехарда наблюдается температура воздуха +3 градуса по Цельсию. На завтра, 25 мая, синоптики дают неутешительный прогноз до +1 градуса. Порывистый ветер и осадки сохранятся, сообщают в мэрии Салехарда.