Абакан, 24 мая, 2019, 14:50 — ИА Регнум. В Хакасии перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве пяти человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 мая в республиканской прокуратуре, утвердившей обвинительное заключение в отношении 44-летнего жителя Абакана.

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Следствие установило, что 4 августа 2018 года в Абакане пьяный мужчина умышленно, на почве личной неприязни поджёг деревянное строение, в котором находились люди. По его вине погибли пять жителей Абакана — трое мужчин и две женщины.

Уголовное дело направлено в Верховный суд Хакасии для рассмотрения по существу. Поджигателю грозит лишение свободы на срок до 20 лет, либо пожизненное лишение свободы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года в Хакасии бабушка и дедушка сожгли в печи своего 11-месячного внука. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Злоумышленников, которые во время совершения преступления были пьяны, арестовали.

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