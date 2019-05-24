Санкт-Петербург, 24 мая, 2019, 14:49 — ИА Регнум. Председатель партии «Справедливая Россия», депутат Госдумы Сергей Миронов высказал своё возмущение ситуацией с социальным кафе «ДоброДомик», которое пришлось временно закрыть из-за действий петербургских чиновников. Миронов увидел в случившемся политическую подоплёку и намерен держать ситуацию под личным контролем.

Kremlin.ru Сергей Миронов

С октября 2018 года владельцами кафе «ДоброДомик» реализуется проект «С благодарностью к старшему поколению — бесплатные обеды пенсионерам». В кафе на Васильевском острове (улица Детская, 17) в будние дни бесплатно кормят обедами не менее 300 нуждающихся пожилых людей.

Днем 23 мая в кафе пришли представители администрации Василеостровского района, которые потребовали закрыть заведение, связав это с появлением незаконного граффити на фасаде здания и жалобами граждан на рисунок, к которому кафе не имеет никакого отношения. Совладельцу кафе Александре Синяк предложили 27 мая явиться в администрацию Василеостровского района для составления протокола об административном правонарушении. Таким образом, как минимум до ближайшего вторника нуждающиеся пенсионеры лишены возможности получить бесплатные обеды в «ДоброДомике».

Сергей Миронов заявил о поддержке социального проекта и призвал петербургских чиновников не препятствовать работе кафе.

«История с приостановкой работы социального кафе «ДоброДомик» в Санкт-Петербурге вызывает возмущение и тревогу. Трудно поверить, что это просто неприятное недоразумение, а не чья-то предвыборная провокация, в результате которой сотни пожилых людей лишились бесплатных обедов», — отметил политик.

Он высказал предположение, что негатив районных чиновников по отношению к кафе может быть связан с тем, что совладелица «ДоброДомика"Александра Синяк заявляла о возможном участии в предстоящих муниципальных выборах от партии «Справедливая Россия» в муниципальном округе «Васильевский». Женщина также говорила, что Сергей Миронов лично помогает «ДоброДомику» с самого начала проекта.

«ДоброДомик» — это абсолютно бескорыстная гражданская инициатива, которая не имеет никакого отношения к политике», — подчеркивает Сергей Миронов.

По его словам, «востребованность бесплатных обедов немало говорит о положении наших пенсионеров, для которых государство делает явно недостаточно».

«Тем более не надо мешать волонтерским проектам, не надо видеть в социальной инициативе политическую подоплеку. Я призываю петербургских чиновников умерить свой административный пыл <…> «ДоброДомик» мы в обиду не дадим, он очень нужен петербуржцам», — заметил Миронов.

Добавим, что руководители регионального отделения СР в Санкт-Петербурге направили обращение временно исполняющему обязанности губернатора Александру Беглову в связи с закрытием «ДоброДомика».

"Считаем действия администрации Василеостровского района необоснованными. Приостановку деятельности кафе «ДоброДомик» мы расцениваем как давление на политических оппонентов.

Призываем Вас как врио губернатора Санкт-Петербурга, в чьем подчинении находятся районные администрации, пресечь воспрепятствование благотворительной деятельности василеостровцев, открыто заявивших о своем намерении участвовать в муниципальных выборах», — говорится в обращении «справороссов» к Беглову.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года народная артистка России Зара во имя мира выступила в кафе бесплатных обедов для пожилых людей «ДоброДомик» с военно-патриотическими песнями. Приглашенные ветераны Великой Отечественной войны и пенсионеры подпевали, танцевали, читали певице стихи и беседовали за чашкой чая.

В марте в рамках проекта «Родина Добра» движения Putin Team в кафе «ДоброДомик» состоялся творческий вечер с участием народного артиста России, советского и российского актёра театра и кино Сергея Гармаша.

Мероприятие стало результатом взаимодействия неформального движения Putin Team и «ДоброДомика» и будет продолжено в рамках проекта «Родина добра».