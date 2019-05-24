Москва, 24 мая, 2019, 14:49 — ИА Регнум. Россия выступает за саммит в «нормандском» формате (Россия, Германия, Франция и Украина) после того как Киев определится со своими подходами, заявил 24 мая журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Переговоры в «нормандском формате»

«Эти вопросы рассматриваются», — заявил Песков.

Вместе с тем, уточнил представитель Кремля, такая встреча требует подготовки и требует завершения всех процессов, связанных с формированием соответствующей команды на Украине.

«Никто не является сторонником встречи ради встречи», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры в нормандском формате проводятся с лета 2014 года. В 2015 году на встрече лидеров «четвёрки» в Минске был принят второй пакет Минских соглашений, предусматривающий отвод тяжёлой техники от линии соприкосновения в Донбассе и проведение конституционной реформы на Украине.

Читайте также: В Берлине не готовы говорить о встрече в нормандском формате