Архангельск, 24 мая, 2019, 14:48 — ИА Регнум. Уменьшить зависимость от источников энергии, используемых для добычи ресурсов в Арктике — первая задача мирового сообщества для сохранения экосистемы в Арктике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал профессор Университета Мэрилэнда (США) Ли Купер.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

«Мировая наука озадачена двумя ключевыми фактами — таянием ледников на поверхности Земли — в Гренландии на Новой Земле. Количество пресной воды в океане увеличивается и поднимается уровень океана. Вторая проблема — таяние ледников непосредственно в арктических морях, что не только повышает уровень океана, но и влияет на организмы, обитающие там», — сказал Купер.

По мнению профессора, развитие промышленного освоения Арктики не должно исключать развитие энергосберегающих технологий.

«Это ложное утверждение, что мы должны выбирать между экономическим развитием и защитой окружающей среды. Потому что это можно делать параллельно — повышать экологичность технологий и при этом экономика может расти. Мы перешли от использования угля к нашему природному газу. Нам нужно сделать ещё пару шагов на пути к использованию возобновляемых источников энергии: ветер, солнечная энергия и другие», — заявил Ли Купер.

Вопрос перехода на другие технологии, как сказал профессор, хоть и не должен мешать экономическому росту, но упирается в деньги.

«США начали экспортировать сжиженный природный газ, но компании получают его от заводов, использующих бензин, а природный газ из Сибири и Ямальского полуострова весь идёт из земли и он хранится в передвижных контейнерах. И в общем-то, в итоге, это совсем не намного чище, чем жечь уголь» — заявил представитель американского университета.

Напомним, в Архангельске проходит Неделя арктической науки (Arctic Science Summit Week), учрежденная Международным арктическим научным комитетом (МАНК/IASC). Россия принимает саммит во второй раз. Ключевая темой обсуждения ученых из 29 стран — изменения климата и обеспечение жизнедеятельности населения Арктики.