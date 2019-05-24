Москва, 24 мая, 2019, 14:46 — ИА Регнум. Украина, действительно, испытывает серьёзные финансовые проблемы. Экономика страны последние годы показывала крайне слабую динамику, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Производственные связи с Россией, лежавшие в основе работы значительного количества украинских предприятий, оказались разорваны. При этом заметного замещения этих потерь со стороны стран Европы до сих пор не произошло.

«Потребуется достаточно большой временной промежуток, пока украинская экономика начнет восстанавливаться. Причём, вероятней всего, основным партнером для неё все же снова станет Россия.

Накопленные десятилетиями и хорошо отлаженные контрагентские связи не могут быть безболезненно замещены сотрудничеством с Европой и иными странами Запада», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина признана одной из беднейших стран Восточной Европы с точки зрения валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения, говорится в докладе Всемирного банка.

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