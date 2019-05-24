Пермь, 24 мая, 2019, 14:32 — ИА Регнум. В Перми служебная проверка, последовавшая после скандала вокруг приёма детей в первый класс гимназии № 4, завершилась выговором директору общеобразовательного учреждения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

Николай Шеберстов. Первое сентября. 1953

«Действительно, администрация гимназии № 4 установила при приеме в первый класс в этом (2019) году разные проходные баллы для мальчиков и для девочек. Сегодня, 24 мая, департамент образования провел проверку приемной кампании в гимназии. Сейчас мы уже понимаем, что директор превысила свои полномочия, установив разные условия зачисления для мальчиков и девочек. Директору гимназии объявлен выговор», — сказала заместитель главы городской администрации Людмила Гаджиева.

По ее словам, создавшаяся резонансная ситуация вернула чиновников к серьезной системной проблеме зачисления детей в статусные учреждения: они продолжают осуществлять отбор детей в первые классы, прикрываясь при этом психолого-педагогической диагностикой. Это противоречит федеральному законодательству.

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Для всестороннего обсуждения этого вопроса Гаджиева предложила создать рабочую группу с участием прокуратуры, Уполномоченного по правам ребенка, руководителей учреждений, представителей родительской общественности. Под пристальное внимание попадут правила набора детей в элитные городские школы. К следующей приемной кампании планируют утвердить пилотный проект и начать его внедрение весной 2020 года. Предполагается, что при наборе детей в первый класс в элитных школах, практикующих программы углубленного изучения, не будет конкурсов, но отбор будет действовать при переходе учеников в пятый класс.

Напомним, гимназия № 4 Перми оказалась в центре скандала с федеральной оглаской. Из-за того что в элитном образовательном учреждении установили разные баллы для девочек и мальчиков при приеме в гимназию, заговорили о гендерной дискриминации. Для мальчиков утвержден минимальный порог в 65,7 балла, а для девочек — 69,1 балла

Как сообщает портал 59.ru, администрация Перми не планирует отменять недавнее решение гимназии № 4, которое устанавливает разные проходные баллы для мальчиков и девочек.

«Мы должны тактично и корректно отнестись к семьям, которую всю эту процедуру уже прошли: целый год учились, с тревогой писали тесты, проходили психологические собеседования, — заявила Людмила Гаджиева. — Я считаю, что правильнее сейчас уже не трогать эти семьи».

Замглавы Перми также отметила, что после скандала вокруг гимназии № 4 департамент образования проведет проверки законности приема в другие школы.