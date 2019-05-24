Душанбе, 24 мая, 2019, 14:31 — ИА Регнум. По итогам января-апреля 2019 года в Таджикистане добыли 7,5 тыс. тонн нефти, что на 3,2% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе министерства энергетики и водных ресурсов республики.

Easedale Бензин

За отчетный период в Таджикистане произвели 102,4 тонны бензина и 2,7 тыс. тонн дизельного топлива. Основной спрос на нефтепродукты в республике покрывается за счет импорта.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе-апреле 2019 года в Таджикистан импортировали 166 тыс. тонн топлива, что на 8,3% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Сумма импорта составила $106,2 млн. Основными поставщиками нефтепродуктов в республики остаются Россия, Казахстан и Туркмения.