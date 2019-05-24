Магас, 24 мая, 2019, 14:22 — ИА Регнум. В Ингушетии в 2019 году планируется обеспечить социальным жильем 68 детей-сирот. Квартиры, которые будут построены для них, должны быть качественными и благоустроенными. Об этом в ходе совещания в правительстве заявил премьер-министр Зялимхан Евлоев, сообщили ИА REGNUM 24 мая в пресс-службе правительства региона.

Ян де Брай. Забота о сиротах. 1663

В настоящее время министерство образования и науки Ингушетии готовит заявку на проведение конкурсных процедур для строительства многоквартирных домов.

Напомним, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров объявил 2019 год в республике Годом поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По данным минобра РИ, в регионе 904 ребенка из числа детей-сирот стоят в очереди на получение жилья. Власти республики рассчитывают решить вопрос с предоставлением квартир для них до конца 2023 года.

«Мы могли бы сейчас максимально обеспечить сирот жильем, а до 2024 года — в рамках подписанного с федеральным центром соглашения — нам бы ежегодно выделяли средства, с помощью которых мы впоследствии рассчитались бы с застройщиками. И, конечно, будет вестись поиск меценатов, которые нам помогут», — цитирует Евкурова ТАСС.

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