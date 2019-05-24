Санкт-Петербург, 24 мая, 2019, 14:18 — ИА Регнум. В петербургском международном аэропорту «Пулково» пожилая женщина упала с трапа и получила тяжелые травмы. Органы СКР на транспорте начали проверку, по результатам которой может быть возбуждено уголовное дело.

Дарья Драй ИА REGNUM Аэропорт «Пулково»

ЧП произошло утром в пятницу, 24 мая. Женщина в возрасте 73 лет спускалась по трапу из прибывшего самолета, оступилась и упала.

«В результате падения пострадавшая получила травмы и в тяжёлом состоянии была госпитализирована в медицинское учреждение», — отметили в СЗСУ на транспорте СК России.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства, а также причин и условий, способствовавших произошедшему. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По данным ТАСС, женщина в крайне тяжелом состоянии находится в реанимации. «Оборудование аэропорта исправно, на других пассажиров ситуация не повлияла», — заявили агентству в пресс-службе управляющей компании аэропорта.

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Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября 2017 года при выходе пассажиров с борта самолета произошло повреждение опорной оси, выдвижная площадка трапа обрушилась, и с трехметровой высоты на асфальт упала женщина с полуторагодовалой внучкой. Бабушка получила травмы, а ребенок скончался в больнице через две недели от тяжелых повреждений, полученных при падении.

Привлеченные к уголовной ответственности исполнитель работ, приведших к трагедии, и его непосредственный начальник, организовавший некомпетентный «ремонт» трапа, наказания не понесут. Причина прекращения обоих дел в суде — примирение сторон. Моральный вред потерпевшей стороне был компенсирован.