Москва, 24 мая, 2019, 14:26 — ИА Регнум. Первые 100 автомобилей Renault Arkana в стартовой версии Edition One уже проданы в России. Об этом сообщается на сайте официального российского дистрибьютора марки.

Rtds.ru Renault Arkana

Транспортные среддства были проданы за три часа с начала старта продаж. Сообщается, что для спецверсии Renault Arkana доступны онлайн-оплата и онлайн-одобрение кредита.

Российские дилеры Renault уже начали прием заявок на следующую партию Arkana.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России 24 мая 2019 года стартовали продажи автомобилей Renault Arkana Edition One. Модели оборудованы турбодвигателем TCe 150, мощность которого составляет 150 л. с.

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