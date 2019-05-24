Ставропольский край, 25 июля, 2006, 12:22 — ИА Регнум. В городе Буденновске Ставропольского края у местного жителя изъяты боеприпасы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУВД Ставрополья.

Три гранаты РГД и более ста патронов калибра 5,45 мм для автомата Калашникова обнаружили участковые милиции при проверке оперативной информации в подвале дома жительницы Буденновска. Она сказала, что боеприпасы принадлежали ее мужу, умершему в июне этого года. Боеприпасы изъяты и направлены на исследование. Проводится проверка.

Еще одну гранату добровольно выдала милиции жительница города Невинномысска. 26-летняя местная жительница рассказала, что гранату РГО ей передал в конце лета 2004 года для хранения знакомый 27 лет, который умер в ноябре того же года. Граната изъята и отправлена на экспертизу.