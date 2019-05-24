Обнинск, Калужская область, 24 мая, 2019, 13:51 — ИА Регнум. Следственными органами Калужской области организовано проведение уголовно-процессуальной проверки размещённой в соцсети информации о смерти годовалого ребенка в больнице. Как сообщил 24 мая корреспонденту ИА REGNUM руководитель контрольно-следственного отдела СУ СК России по Калужской области Дмитрий Одинцов, по предварительным данным, 21 мая в клиническую больницу № 8 города Обнинска была доставлена девочка 2018 года рождения. В этот же день ребенок скончался в реанимационном отделении.

Www.кб8.рф Клиническая больница № 8 г.Обнинска

«Следователи намерены установить все обстоятельства произошедшего, опросить свидетелей, изъять медицинскую документацию. Для установления причины смерти проводится судебно-медицинское исследование», — сказал Дмитрий Одинцов.

По результатам проверки будет дана юридическая оценка действиям врачей и медицинского персонала относительно качества и своевременности оказания ребенку медицинской помощи.

При этом, по словам министра здравоохранения региона Константина Баранова, показатель младенческой смертности в регионе с 2012 года снизился более чем на 46% и составил 4,5 промилле.