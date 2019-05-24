Элиста, 24 мая, 2019, 13:29 — ИА Регнум. Врио главы Республики Калмыкия Бату Хасиков призвал руководителей соседних регионов к слаженной работе по борьбе с нашествием саранчи. «Считаю это вопросом национальной безопасности», — подчеркнул он на своей официальной странице в Instagram.

Glava.region08.ru Бату Хасиков

Хасиков сообщил, что министерство сельского хозяйства Калмыкии во главе с Саналом Адьяевым, специалисты Россельхозцентра и главы муниципальных районов республики ежедневно проводят мониторинг ситуации. На сегодняшний день порядка 5,5 тыс. га земель в Калмыкии имеет превышение экономического порога вредоносности по заселению саранчевыми, земплепользователями обработаны 4,17 тыс. га.

«Прошу подходить к этому вопросу максимально ответственно. Кстати, очень важна слаженность действий с соседними регионами», — отметил Бату Хасиков.

https://www.instagram.com/p/Bx0geQEgndI/

Как сообщается на официальном сайте калмыкского филиала Россельхозцентра, с начала оперативного сезона 2019 года фитосанитарный мониторинг по выявлению саранчовых вредителей проведен на площади 247,01 тыс.га. Отрождение личинок саранчи отмечено на территории Ики-Бурульского и Целинного районов. По данным ГТРК «Калмыкия», очаги размножения выявлены также в Лаганском и Приютненском районах.

Напомним, что нашествие саранчи наблюдается и в Республике Дагестан, где более 20% земель уже заражено вредителем.