В Британии окончилась эпоха Мэй, в Японии — «война» за Курилы: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 24 мая, 2019, 14:00 — ИА Регнум.
- Тереза Мэй объявила об отставке;
- В Москве прокомментировали высказывание о «войне» за Курилы;
- На Украине допустили переговоры с Россией;
- Ростовский губернатор не прокомментировал арест заместителя;
- В Приморье выпускники устроили БДСМ-маскарад.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/1500.