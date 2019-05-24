Москва, 24 мая, 2019, 13:43 — ИА Регнум. Об оздоровлении региональных финансов в РФ можно было бы говорить в том случае, если бы речь шла о снижении масштабов перераспределения бюджетных средств между регионами, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 24 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова премьер-министра РФ Дмитрия Медведева об оздоровлении региональных финансов и о том, что «на межбюджетные трансферты пришлось более 12% всех расходов федерального бюджета».

Василий Максимов. Бедный ужин. 1879

«Федеральный бюджет, как следует из слов товарища Медведева, дал региональным бюджетам столько, что в общем-то удовлетворил их потребности. Замечательно. Но 12% федерального бюджета, которые розданы в регионы, это много, — сказал Делягин. — Это признак несбалансированности региональных бюджетов. Понятно, что Россия очень разная. Что в стране, где рядом есть Подмосковье и Ивановская область, деньги между регионами всё равно придётся перераспределять. У кого-то забирать больше, чем им хочется, и давать другим меньше, чем им хочется. Это понятно и неизбежно».

Оздоровление же региональных финансов, это, по словам экономиста, как снижение масштабов этого перераспределения.

«Если бы Медведев сказал: «Четыре года назад мы раздавали регионам 16% федерального бюджета, а сейчас раздаем только 12%. А ещё через четыре года будем раздавать 8%, и никто от этого плакать не будет», то это был бы признак оздоровления региональных финансов и того, что регионы самостоятельно встают на ноги, — сказал Делягин. — Но мы этого не видим. Более того, мы видим, что регионы живут ужасно. Что у регионов нет денег ни на что вообще».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Медведева, правительство РФ достигло результатов в оздоровлении финансов субъектов страны.

«Мы серьёзно продвинулись в оздоровлении региональных финансов. На межбюджетные трансферты пришлось более 12% всех расходов федерального бюджета», — сказал он.