Воронеж, 24 мая, 2019, 13:05 — ИА Регнум. Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве планируют подписать правительство Воронежской области и правительство Республики Южная Осетия. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, говорилось 24 мая на встрече губернатора Александра Гусева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Южная Осетия в РФ Знауром Гассиевым.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Встреча губернатора Александра Гусева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Южная Осетия в РФ Знауром Гассиевым

В ходе встречи обсуждались перспективы сотрудничества между российским регионов и Южной Осетией, в частности — обмен опытом и реализацию совместных проектов в сфере развития АПК, в других отраслях экономики. Воронежский губернатор выразил уверенность, что Воронеж и Южная Осетия имеют все возможности и ресурсы для развития сотрудничества.

«Я рад находиться на Воронежской земле, это мой пятый приезд. В этот раз я смог увидеть город и прогуляться по нему. Здесь много молодежи и детей, было очень приятно. Мы помним, что 2008 году была создана комиссия по сбору средств на восстановление Южной Осетии, это многого стоит. Мы считаем необходимым поддерживать связь. Нам есть о чем говорить, есть что предложить Воронежской области», — сказал Знаур Гассиев, отметив, что президент республики ждет губернатора и делегацию Воронежской области в Южную Осетию.

На встрече обсуждался проект соглашения о сотрудничестве между Южной Осетией и Воронежской областью — он предполагает сотрудничество по различным направлениям. Документ планируется подписать в ближайшее время.