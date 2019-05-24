Санкт-Петербург, 24 мая, 2019, 13:03 — ИА Регнум. Конгресс международной федерации хоккея (ИИХФ) в Братиславе 24 мая принял официальное решение о проведении чемпионата мира 2023 года в Санкт-Петербурге.

Проект новой хоккейной арены на месте СКК

Между тем, новой большой хоккейной арены, на которой должно пройти мировое первенство, в городе пока нет, а планы по ее строительству вызвали крупный скандал.

Как сообщает Федерация хоккея России, решение о том, что ЧМ-2023 пройдет в Петербурге, было утверждено Конгрессом ИИХФ единогласно, о нем объявил президент ИИХФ Рене Фазель.

Днем ранее, в ходе проходящего в Словакии чемпионата мира по хоккею 2019 года, глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк представил заявку РФ на проведение ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге.

Сообщается, что делегатов конгресса познакомили с информацией о Петербурге и новой мультифункциональной ледовой арене, проект строительства которой будет реализован к 2023 году.

Как напоминает ИА REGNUM, главная арена чемпионата, как ожидается, будет создана на месте нынешнего Спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский» в Московском районе Северной столицы. Второй ареной для ЧМ станет построенный в 2000 году Ледовый дворец в Невском районе города. Он уже принимал матчи мирового хоккейного первенства в том же 2000 году.

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Проект строительства новой ледовой арены забуксовал еще на стадии представления проекта.

В декабре 2018 года Градостроительный совет Петербурга осудил проект фактического сноса СКК под видом реконструкции для создания там нового хоккейного дворца на 21 тыс. зрителей. Проект предложил хоккейный клуб СКА. Участники Градсовета назвали ошибкой уничтожение образчика советской архитектуры 1970-х годов, каким является СКК.

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Решение о дальнейшей судьбе СКК будет принято правительством Санкт-Петербурга. Ранее сообщалось, что здание СКК «Петербургский» могут признать объектом культурного наследия.