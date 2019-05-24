Москва, 24 мая, 2019, 13:29 — ИА Регнум. Оператор полигона «Кучино» в Балашихе ЗАО «Заготовитель» признано банкротом. Соответствующее решение вынес Арбитражный суд Московской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусорный полигон

Иск о финансовой несостоятельности акционерного общества подала в суд администрация городского округа Балашиха. Основанием стали неисполненные в течение более чем трёх месяцев обязательства компании на сумму свыше 6,3 млрд рублей. 3 декабря 2018 года в отношении оператора была введена процедура наблюдения-банкротства.

На первом собрании кредиторов, состоявшемся 3 апреля, принято решение обратиться в арбитражный суд с ходатайством о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства, а также определить кандидатуру арбитражного управляющего.

По итогам рассмотрения дела Арбитражный суд Московской области 15 мая признал ЗАО «Заготовитель» банкротом и обязал бывшего руководителя компании передать конкурсному управляющему документацию, печати, штампы, материальные, иные ценности должника.

Как сообщало ИА REGNUM, полигон «Кучино» был закрыт после жалоб жителей Подмосковья президенту России Владимиру Путину. Однако и после того, как работа объекта была остановлена, жители жаловались на неприятные запахи, также сообщалось о том, что на полигоне могут незаконно принимать и обрабатывать отходы.