Эрбиль, Ирак, 24 мая, 2019, 12:44 — ИА Регнум. Парламент Иракского Курдистана изберет главу региона уже на следующей неделе. Об этом 24 мая сообщает Kurdistan24 со ссылкой на свои источники.

Www.kdp.info Нечирван Барзани

Данную информацию подтвердил член Демократической партии Курдистана (ДПК) Зана Кхалид, выступая на заседании в законодательном органе автономии.

Основным претендентом на данный пост является действующий премьер-министр Иракского Кудистана Нечирван Барзани, его поддержали, помимо ДПК, Патриотический союз Курдистана, а также «Движение за перемены».

Напомним, ранее президент Иракского Курдистана избирался на всеобщих выборах в регионе, теперь данная должность избирается законодательным органом.