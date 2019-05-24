Озёрск, Челябинская область, 24 мая, 2019, 12:27 — ИА Регнум. В Челябинской области директор МУП «Управление автомобильного транспорта» города Озёрска предстанет перед судом. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение, сообщили журналистам в пресс-службе надзорного ведомства.

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По данным следствия, руководитель скрыл от налоговой инспекции более 84,6 млн рублей. Из этих средств должна была быть погашена недоимка в размере более 51, 8 млн рублей.

Дело будет рассматривать суд города Озёрска. Кроме того, прокуратура заявила гражданский иск. Имущество организации на сумму 26, 5 млн рублей в настоящее время арестовано.