Лефкоша, 24 мая, 2019, 12:56 — ИА Регнум. Председатель Партии национального единства Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар вступил в должность премьер-министра страны после того, как Партия национального единства и Народная партия достигли договоренности о формировании коалиционного правительства. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Эрсин Татар родился в 1960 году в Лефкоше. 30 октября 2018 года он был избран руководителем Партии национального единства.

Ubpkuzeykibris.com Эрсин Татар

Напомним, что 8 мая 2019 года Сердар Денкташ, занимавший пост министра финансов в четырехпартийном правительстве Туфана Эрхюрмана, объявил о своей отставке. После этого, председатель Народной партии и министр иностранных дел Кудрет Озерсай заявил о выходе его партии из состава коалиционного правительства. Премьер-министр Туфан Эрхюрман, чтобы в сложившихся обстоятельствах не терять времени для создания нового правительства, 9 мая предложил президенту Мустафе Акынджи отправить правительство в отставку.