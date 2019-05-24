Калуга, 24 мая, 2019, 12:13 — ИА Регнум. Ведущий инженер Калужского турбинного завода признан судом виновным в покушении на незаконное разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну предприятия. Об этом 24 мая сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Лепёхина.

Prokuror-kaluga.ru

Судом было установлено, что в мае 2018 года ведущий инженер Калужского турбинного завода из корыстной заинтересованности попытался тайно вынести с территории предприятия под одеждой чертежи деталей, составляющие коммерческую тайну предприятия.

«Впрочем, инженер не смог довести до конца свой преступный умысел, так как был задержан на контрольно-пропускном пункте сотрудниками охраны. Подсудимый признан виновным. Ему судом было назначено наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года», — сказала Искрина Лепёхина.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области полицейские пресекли попытку промышленного шпионажа. Так, в январе 2019 года бывший сотрудник предприятия за материальное вознаграждение в размере 350 тысяч рублей пытался подкупить инженера-технолога предприятия и получить сведения о технологии изготовления труб, составляющие коммерческую тайну. Эти данные он намеревался продать сторонней организации.