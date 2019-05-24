Исламабад, 24 мая, 2019, 15:06 — ИА Регнум. 23 мая официальный представитель Министерства иностранных дел Пакистана Мухаммад Фейсал провел еженедельную пресс-конференцию, в ходе которой выразил позицию ведомства по международной проблематике.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Противостояние

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Мухаммад Фейсал прореагировал на заявления ряда индийских политиков о том, что настало время изменить статью 370 Конституции Индии, согласно которой штат Джамму и Кашмир пользуется особым статусом. По словам официального представителя МИД Пакистана, Индия не может изменить статус Кашмира «против воли его народа».

Мухаммад Фейсал отметил, что любое изменение статуса контролируемого Индией Кашмира будет означать нарушение резолюции Совета Безопасности ООН, требующей проведение плебисцита для определения принадлежности бывшего княжества.