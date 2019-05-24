Новопокровский район, Краснодарский край, 24 мая, 2019, 12:02 — ИА Регнум. Первый заместитель главы Новопокровского района Краснодарского края предстанет перед судом по обвинению в халатности, сообщила 24 мая пресс-служба Следственного комитета России. Как считает следствие, по вине чиновницы дети-сироты получили квартиры, которые требовали ремонта, а бюджет края потерял около двух миллионов рублей.

Томас Бенуа. Дети сироты. 1885

По версии следствия, с 31 мая по 8 августа 2017 года районной администрацией были проведены электронные аукционы на закупку жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, — деньги на это были выделены из бюджета края в виде субвенций. Тогда же обвиняемая, которая знала, что квартиры не отвечают требованиям, не инициировала признание электронных аукционов недействительными. В итоге были заключены муниципальные контракты на семь квартир по завышенной цене — на общую сумму в восемь миллионов рублей. В одной из квартир были выявлены дефекты технического состояния, требовался ремонт. В результате бюджету Краснодарского края причинен ущерб на сумму свыше 2 млн рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года СКР возбудил уголовное дело в отношении главы Усть-Лабинского района по статье о превышении полномочий. По версии следствия, глава района подписал акты приема-передачи, в которых написано, что данные квартиры якобы соответствуют санитарно-техническим нормам и пригодны для жилья, из бюджета района по контракту было направлено 9,4 млн рублей. Однако выяснилось, что купленное жилье располагалось в строениях барачного типа, где ранее содержались заключенные, и абсолютно не пригодно для проживания.

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