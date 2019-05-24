Киев, 24 мая, 2019, 12:02 — ИА Регнум. Украинский политолог-международник Олег Волошин раскритиковал президента Владимира Зеленского за отказ вести переговоры с Россией, а также его призыв к США усилить антироссийские санкции. Соответствующее заявление Волошин сделал 24 мая в эфире одного из украинских телеканалов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«История показала, что Российская Федерация — не та страна, которая позволит Украине говорить с позиции давления, не получается. Все наши экономические санкции, отказ от авиаперевозок, попытки ограничить въезд граждан на Украину, били по нам самим. Мы фактически стреляли себе в ногу», — сказал Волошин.

Эксперт считает, что Киеву нужно идти на уступки перед Кремлем, поскольку Украина никогда не победит Россию.

«Если Зеленский или любой другой на его месте политик вынесут на референдум вопрос уступок ради мира, большинство бы проголосовало «за»… «Партия войны» понимает, что она в меньшинстве. Их единственный способ проявить себя, не дать большинству проявить себя. Пять лет нам рассказывают, что мы победим Россию, да не победим мы Россию. Нам надо договориться. Вот чего боится «партия войны», — сказал Волошин.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая президент Зеленский заявил о готовности начать диалог послевозвращения «всех украинских пленных».

«Не мы начали эту войну, но нам эту войну заканчивать. И мы готовы к диалогу, но, я уверен, что первым шагом для начала этого диалога станет возвращение всех украинских пленных», — сказал Зеленский, перейдя с украинского на русский язык.

В свою очередь, 22 мая Московский городской суд признал законным продление ареста восьмерым украинским морякам, задержанным в Черном море.

«Мосгорсуд 22.05.19 рассмотрел апелляционные жалобы защиты двух «четверок» военнопленных украинских моряков. Постановления Лефортовского районного суда Москвы оставлены без изменения», — отметил адвокат Николай Полозов.

23 мая в Киеве во время посещения iForum президент Зеленский отверг возможность переговоров с Кремлем.