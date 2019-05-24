Триполи, 24 мая, 2019, 12:04 — ИА Регнум. Береговая охрана Ливии спасла 290 нелегальных мигрантов, терпящих бедствие у берегов страны. Об этом 24 мая сообщает Al Arabia со ссылкой на свои источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

ЧП произошло неподалеку от столицы государства, города Триполи.

«Нелегальные мигранты были обнаружены, когда пытались цепляться за обломки лодок, на которых они совершали свое опасное путешествие. Они были спасены патрулями береговой охраны», — заявил представитель военно-морских сил страны Аюб Касем.

Напомним, западное побережье Ливии является отправной точкой для сотен тысяч нелегальных мигрантов, бегущих от внутренних конфликтов в своих странах и пытающихся достичь берегов Италии.