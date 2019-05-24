Екатеринбург, 24 мая, 2019, 11:49 — ИА Регнум. Екатеринбургская епархия РПЦ призвала отложить опрос о судьбе храма Святой Екатерины, чтобы жители города успокоились и проголосовали «взвешенно». Обращение зачитал игумен РПЦ Вениамин на депутатских слушаниях, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Const st Кафедральный собор в Екатеринбурге

«Должно пройти достаточно времени. Сейчас какое бы решение ни приняли по результатам опросов, то другая сторона не будет признавать это вменяемым», — заявил Вениамин.

Кроме того, игумен призвал не «навязывать» решение благотворителям, инвестирующим в строительство храма.

В епархии считают, что сейчас необходимо привести «широкую презентацию» проекта храма, если бы он был построен в сквере на Октябрьской площади. По мнению церкви, население было дезинформировано и не представляло в действительности, как хотели построить храм и вдобавок к этому облагородить окружающее пространство, обустроить набережную.

Меценаты, вложившие свои средства в храм, столкнулись с беспрецедентной травлей, как и сам проект, указано в обращении.

«Нужно вернуть Игорю Алтушкину доброе имя», — зачитал Вениамин.

Напомним, ранее вице-президент Русской медной компании Олег Медведев заявил, что инвесторы храма должны будут обсудить результаты предстоящего опроса перед тем, как выносить своё собственное решение по дальнейшим действиям с храмом. Даже если храм предложат строить в Шабрах (посёлок в Свердловской области).