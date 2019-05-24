Ярославль, 24 мая, 2019, 11:46 — ИА Регнум. В Ярославле сотрудники полиции задержали 33-летнего мужчину, который поджигал мусорные контейнеры. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Сгоревшая контейнерная площадка в Ярославле

Как установили полицейские, мужчина без определенного места жительства поджёг 10 мусорных контейнеров в Заволжском районе города. Свои действия он объяснил алкогольным опьянением.

Волна поджогов мусорных баков в Ярославле началась после установки региональным оператором по обращению с отходами ООО «Хартия» пластиковых баков взамен металлических. Всего с осени прошлого года, по данным портала «Ярновости», было сожжено более 263 мусорных контейнера, ущерб составил более 2,5 млн рублей.

Бомж стал первым серийным поджигателем, которого удалось установить ярославским полицейским. Ранее за подобные действия задерживался лишь 13-летний подросток.