Москва, 24 мая, 2019, 11:36 — ИА Регнум. Заявления депутата нижней палаты парламента Японии Ходаки Маруямы, предложившего «вернуть войной» южные Курильские острова, возмутили Москву. Об этом на брифинге заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД РФ

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В Японии осудили предложение депутата воевать за Курилы

«Конечно, мы возмущены подобной риторикой, — сказала дипломат, ответив, что, к сожалению, подобное высказывание имело место.

По словам Захаровой, важно разобраться, является ли этот инцидент «исключительно выходкой маргинального политика или отражает настроения местных элит, общественности». Также представитель российского внешнеполитического ведомства особо подчеркнула, что «российская сторона обратила внимание на реакцию на эти слова» со стороны правительства Японии и руководства партии.

«Мы рассчитываем, что при рассмотрении проекта парламентской резолюции с рекомендацией указанному политику покинуть депутатское кресло […] будет дана бескомпромиссная оценка подобной провокационной выходке», — заявила Захарова.

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В Японии предложили осудить призвавшего к «войне» за Курилы депутата

Как сообщало ИА REGNUM, депутат парламента Японии от партии японского возрождения «Исин, но кай» Ходака Маруяма в ходе поездки на острова южных Курил, принадлежащих России, в рамках безвизовых обменов предложил «вернуть северные острова войной». Впоследствии японский депутат заявил, что был слегка пьян, и извинился за свои слова.

Правительство Японии осудило подобное поведение парламентария. Генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга заявил, что подобные высказывания вызывают сожаление и решить проблему принадлежности южной части Курил можно только дипломатическим путём. Лидер партии, мэр города Осака Итиро Мацуи назвал подобные высказывания «выходящими за рамки того, что может сказать депутат парламента».