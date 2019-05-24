Чебоксары, 24 мая, 2019, 11:23 — ИА Регнум. В Чувашии общество «Управление отходами», которое выступает инвестором в рамках государственно-частного партнёрства по созданию и эксплуатации системы переработки и утилизации (захоронения) твёрдых коммунальных отходов, подало два иска в отношении минприроды. Предметом спора стали пруд-накопитель № 2, который заявитель требует реконструировать за счёт бюджета Чувашии, а также сети канализации и дренажа, которые используются для передачи сточных вод из пруда-накопителя № 2 и находятся в госсобственности. По мнению общества, в результате неисполнения республикой обязанностей по содержанию сети «возможно возникновение аварийных ситуаций». Примечательно, что иски поданы через месяц после вынесения приговору по уголовному делу о разливе стоков на полигоне ТКО и загрязнении более 15,5 тыс. кв. метров территории, следствием ущерб оценён в 32,3 млн рублей. Два иска поданы в апреле. По одному заседание назначено на 30 мая, по другому делу 22 мая суд отложил заседание до 4 июля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусорный полигон

Согласно документу, акционерное общество «Управление отходами» в апреле 2019 года обратилось в суд с иском к министерству природных ресурсов и экологии Чувашии. Концессионер требует выполнить работы по реконструкции пруда-накопителя № 2, расположенного на территории полигона твердых бытовых отходов в Новочебоксарске «за счёт средств бюджета» республики. Отмечается, что исковые «мотивированы передачей спорного имущества в рамках концессионного соглашения от 01.07.2014 в неудовлетворительном техническом состоянии, его небезопасным использованием».

"Представитель ответчика исковые требования признал. Суду пояснил, что объект требует реконструкции, в обязанности концессионера таковая не входит», — говорится в документе.

22 мая для рассмотрения дела суд вынес решение о привлечении к участию в качестве третьих лиц органы власти.

«Суд считает необходимым привлечь к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, представителя собственника имущества — министерство юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики, кабинет министров Чувашской Республики, министерство финансов Чувашской Республики, акционерное общество «ГЭСстрой», закрытое акционерное общество «Институт «Чувашгипроводхоз», Приволжское управление Ростехнадзора в Чувашской Республике, администрацию города Новочебоксарска, администрацию города Чебоксары, поскольку судебный акт по настоящему делу может повлиять на их права», — сообщается в решении суда.

Сколько потребуется бюджетных средств на ремонт объекта, не уточняется. Рассмотрение дела в предварительном судебном заседании отложено на 4 июля.

Кроме того, 30 мая состоится предварительное судебное заседание по другому иску, поданному «Управлением отходами» в отношении минприроды Чувашии. Общество требует обязать «передать эксплуатирующей организации канализационные сети, расположенные» в Новочебоксарске, «для осуществления обслуживания в соответствии с требованиями нормативно-технических документов».

По данным заявителя, речь идёт о сетях канализации и дренажа, расположенных в Новочебоксарске по улице Промышленная и переданных в 2015 году администрацией города в государственную собственность Чувашии. Общество напоминает о концессионном соглашении, подписанном в июле 2017 года с минприроды республики, в рамках которого «данные сети канализации и дренажа» заявителю «не передавались».

"Однако данные сети используются для передачи сточных вод из пруда-накопителя № 2, расположенного на территории полигона твердых бытовых отходов, находящегося по адресу: г. Новочебоксарск, Шоршельский проезд, вл. 16 в ГУП ЧР «БОС». В соответствии с актом разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности от 16.11.2018, подписанного между министерством природных ресурсов и экологии Чувашской Республики и акционерным обществом «Управление отходами», зона эксплуатационной ответственности за содержание сети напорной канализации и дренажа от мусоросортировочного комплекса филиала акционерного общества «Управление отходами» до ГУП ЧР «БОС» относится к Чувашской Республике.

В результате неисполнения собственником — Чувашской Республикой — обязанности по содержанию данной сети напорной канализации и дренажа возможно возникновение аварийных ситуаций», — считает заявитель.

Примечательно, что минприроды явку представителя в предварительное судебное заседание не обеспечил. К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, привлечен минюст республики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014 году было заключено концессионное соглашение в отношении системы коммунальной инфраструктуры — межмуниципальной системы переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории Чувашии. В рамках этого договора «Управление отходами» получило право на эксплуатацию первой карты, взяв обязательства по строительству второй карты складирования (мощность 100 тыс. тонн в год), мусоросортировочного комплекса (мощность не менее 150 тыс. тонн в год) и мусороперегрузочной станции с элементами сортировки в Чебоксарах (мощностью не менее 150 тыс. тонн в год). В соответствии с данным соглашением создана система приема, накопления, использования, транспортирования и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на срок не менее 40 лет.

Что касается аварийных ситуаций, то в 2017 году ЧП на полигоне обернулось уголовным делом. В марте 2019 года в Чувашии вынесен приговор по уголовному делу в отношении директора филиала общества «Управление отходами», которого обвиняли в загрязнении земли сточными водами, и ущерб оценили в 40,4 млн рублей. Суд признал его виновным и назначил 200 тыс. рублей штрафа. Кроме того, в суд направлен иск о взыскании с общества суммы ущерба.

Как сообщало ИА REGNUM, Новочебоксарским городским судом установлено, что директор филиала «Управления отходами» не обеспечил контроль «за состоянием и сохранностью трассы напорной канализации», идущей от филиала общества до ГУП ЧР «Биологические очистные сооружения», «не проводил мероприятия, направленные на предупреждение возможных аварийных ситуаций на ней, и с июля 2015 года по август 2017 года осуществлял транспортировку сточных вод, содержащих в своем составе экологически опасные бактериологические и химические вещества». По данным надзорного ведомства, в результате в августе 2017 года на трассе напорной канализации из-за разгерметизации трубопровода произошел аварийный розлив неочищенных и необеззараженных канализационных стоков, была загрязнена почва площадью более 15,5 тыс. кв. метров. В следственном управлении СКР по Чувашии, которое расследовало уголовное дело, отмечают, что стоки содержали «в своем составе соединения азота нитритного, азота аммонийного, сульфат-иона, нефтепродукты и железо, не прошедшие предварительную очистку».

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