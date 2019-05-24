Москва, 24 мая, 2019, 11:19 — ИА Регнум. Большинство работающих жителей России (66%) сталкивались с «зарплатным рабством», то есть не имели возможности выбора банка для начисления зарплаты, работодателем был предложен только один безальтернативный вариант. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

При этом 82% работников ответили, что работодатель не аргументировал выбор своего зарплатного банка какими-либо бонусами или выгодными условиями использования зарплатной карты.

39% опрошенных сталкивались с ограничениями при использовании своей зарплатной карты, 47% — с высокими комиссиями при снятии наличных в банкоматах других банков, 35% — с высокими комиссиями при переводе средств на карты в других банках. Также отсутствовали бонусы обслуживания на зарплатных картах (34%).

Всего сталкивались хотя бы с одной из этих проблем 61% респондентов. Известно о праве выбора банка для зачисления зарплаты 46% работающих граждан. Ничего об этом не знают 53%. Хотели бы иметь возможность перевода зарплаты в любой банк 29%.

Опрос проведён в мае 2019 года. Опрошены 1024 официально трудоустроенных граждан в возрасте 18−55 лет в городах России с населением от 100 тыс. человек и более, получающих жалование на зарплатную карту.

Подробнее: Работодателей будут штрафовать за «зарплатное рабство»

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая 2019 года Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о штрафах за «зарплатное рабство».

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