Киев, 24 мая, 2019, 11:17 — ИА Регнум. За два года действия безвизового режима между Украиной и Евросоюзом, его преимуществами воспользовались 2,5 млн граждан Украины. Об этом сообщил 24 мая закарпатский ресурс Mukachevo.net со ссылкой на данные погранслужбы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Безвиз

Всего было совершено более 33 млн поездок, а ежегодный прирост желающих составил более 10%.

Как сообщало ИА REGNUM, в скором времени ожидается отмена виз между Украиной и Монголией. Правительство Украины приняло соответствующий указ, который должен подписать посол Украины в Польше Андрей Дещица.

Читайте также: Украина и Монголия отменят визы