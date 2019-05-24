Вашингтон, 24 мая, 2019, 11:07 — ИА Регнум. Целую подборку оговорок и запинок во время выступлений председателя демократов в палате представителей конгресса США Нэнси Пелоси опубликовал в Twitter президент США Дональд Трамп.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

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https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1131728912835383296

Видеоролик с подписью «Запинки Пелоси во время пресс-конференций», очевидно, повеселил главу Белого дома. При этом пользователи однозначно отреагировали на твит американского лидера, начав размещаться под видео кадры с «ляпами» и смешными моментами, допущенными сами Трампом.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава Белого дома и сам не раз допускал оговорки и повторы в своей речи, а также неоднократно путал фамилии высокопоставленных лиц. Так, в частности, в марте 2019 года президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в ходе заседания консультативного совета по кадровой политике неправильно назвал фамилию главы американской корпорации Apple Тима Кука, обратившись к нему Тимм Эппл. После этого Кук, как человек с юмором, поставил в свой аккаунт в сети микроблогов Twitter вместо своей фамилии логотип Apple.

Напомним, в начале января 2019 года 78-летняя демократ Нэнси Пелоси была избрана спикером Палаты представителей Конгресса США. Спикером нижней палаты она уже была дважды, причем Пелоси — единственная женщина, занимавшая когда-то это кресло.