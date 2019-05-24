Москва, 24 мая, 2019, 11:05 — ИА Регнум. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ перечислило три случая, когда российский сегмент интернета может перейти в режим централизованного управления. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале проектов нормативных правовых актов.

Цитата к/ф Матрица. реж. Лана Вачовски, Лилли Вачовски. 1999. США Мартица

Первый — угроза целостности (невозможна установка соединения и (или) передача информации между пользователями).

Второй — угроза устойчивости, когда частично не работает оборудование или происходят природные или техногенные катастрофы.

Третий — угроза безопасности (попытки взлома оборудования провайдеров или оказание «дестабилизирующего внутреннего или внешнего информационного воздействия»).

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Отмечается, что в случае высокого уровня угрозы ответственным за управление российским сегментом интернета будет Роскомнадзор. При это ведомство не обязано будет уведомлять об этом провайдеров.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля 2019 года в России был принят закон о российском сегменте интернета. Законом, в частности, определяются необходимые правила маршрутизации трафика.

Как отметил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, законопроект о суверенном интернете не будет направлен на ограничение работы глобальной сети.

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