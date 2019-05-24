Москва, 24 мая, 2019, 11:09 — ИА Регнум. То, что премьер-министр России Дмитрий Медведев, проработав в должности главы правительства, а до этого в должности президента, наконец-то понял, что стране нужна качественная статистика, даёт повод надеяться, что в будущем он поймёт, что России нужна ещё и независимая статистика. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 мая заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал слова Медведева, который на заседании правительства РФ заявил, что без качественных статистических данных нельзя оценить экономическое развитие страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Господин Медведев наконец-то осознал значимость статистики. Это очень хорошо. Человек, проработав в должности премьера, а до этого в должности президента, наконец дошёл до уровня старших классов средней школы, — сказал Делягин. — Это выдающееся достижение. Я действительности рад и за Дмитрия Анатольевича, и за правительство, потому что оно, судя по всему, без Медведева об этом даже не подозревало. Иначе Медведеву не было бы смысла об этом рассказывать. Во-вторых, благодаря неустанным стараниям Орешкина Медведев понял, что статистика нужна».

В связи с этим Делягин предположил, что, возможно, теперь пройдёт ещё некоторое время, и Медведев осознает, что РФ нужна не просто статистика, но ещё и независимая статистика.

«Она не должна административно зависеть от того, кто пишет прогнозы и будет реализовывать поставленные задачи, — сказал Делягин. — Росстат не может зависеть от Минэкономразвития».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 23 мая, выступая на заседании правительства, Медведев заявил, что в РФ нужны принципиально иные подходы к сбору статистики. По словам премьер-министра, без качественных статистических данных нельзя оценить экономическое развитие страны в целом и ход реализации национальных проектов в частности.