Ханты-Мансийск, 24 мая, 2019, 10:52 — ИА Регнум. В Ханты-Мансийске проводится опрос о переводе подразделения войск ПВО за пределы города. Для выяснения мнения жителей голосование размещено на сайте горадминистрации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Mil.ru Радиолокационная станция

Напомним, жители столицы Югры, дома которых расположены рядом с радиолокационной станцией, неоднократно обращались к властям региона и даже к президенту России Владимиру Путину с просьбой законсервировать работу объекта Министерства обороны. На момент строительства жилых домов станция не работала. Сейчас она, по мнению хантымансийцев, создаёт опасность здоровью людей электромагнитными и радиационными излучениями, хотя надзорные органы сообщают, что излучение рядом с домами в пределах нормы. Кроме того, людям не даёт покоя частый вой сирен.

В мэрии признали, что на карте Ханты-Мансийска «радиолокационные станции войсковой части отображены как объекты для ликвидации и перебазирования, санитарно-защитные зоны от РЛС на карте не отображены, соответственно согласование указанных зон не проводилось».

Опрос горожан проводится в преддверии общественного обсуждения вопроса о переносе радиолокационной станции. Обсуждение состоится 30 мая.