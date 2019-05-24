Москва, 24 мая, 2019, 11:50 — ИА Регнум. Жители Новой Москвы выступают против проекта строительства международной мототрассы на особо охраняемой зелёной территории в поселении Первомайское Троицкого округа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил председатель «Партии ветеранов России» Ильдар Резяпов.

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Он сообщил, что в аппарат партии поступило коллективное обращение жителей, где люди указывают на незаконную, массовую вырубку деревьев и нарушение права на благоприятную окружающую среду из-за строительства спортивно-рекреационного комплекса «Мотопарк».

"На данный момент в результате проверки по факту незаконной вырубки деревьев, захламления территории мусором, незаконными земельно-строительными работами следственным управлением УВД по ТиНАО ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело, что указывает на возможное наличие состава преступления в связи с указанной вырубкой и общественной опасностью произведённых работ», — отметил Резяпов.

В связи с возникшей ситуацией жители Первомайского 25 мая выйдут на согласованный с властями митинг, где выразят требование перенести строительство мототрассы. Предполагаемое количество участников публичного мероприятия составляет 200 человек.

Партия ветеранов России также направила обращения в адрес генпрокуратуры и СК РФ, уполномоченного по правам человека в России, президента Российской Федерации и ряда других уполномоченных лиц. К разрешению возникшей ситуации подключена общественность города Москвы.