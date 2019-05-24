Москва, 24 мая, 2019, 10:45 — ИА Регнум. В Новой Москве число рабочих мест увеличилось за семь лет в 2,5 раза и составило 236 тысяч, сообщается на сайте Стройкомплекса.

Исаак Сайес. Биржа труда. 1937

В сфере потребительского рынка в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) создано 40 тыс. рабочих мест, в строительстве — 25,2 тыс., на транспорте, в логистике, связи, IT — 21,5 тыс.

В сфере финансов и управления недвижимостью — 11,7 тыс. рабочих мест, в социальной сфере и госуправлении — 10,6 тыс., в обрабатывающих производствах — 8,3 тыс., в топливно-энергетическом комплексе — 3,4 тыс., на территории ИЦ «Сколково» — 21,2 тыс. рабочих мест.

Мэр Москвы Сергей Собянин пояснил, не хотелось бы, «чтобы территории Новой Москвы превращались в спальный район. Хотелось бы, чтобы создавались рабочие места».

Читайте также: Цены на новостройки в Новой Москве выросли на 20%

Как сообщало ИА REGNUM, популярность Новой Москвы растет. Средняя цена квадратного метра в новостройках выросла на 20% по сравнению с апрелем — маем 2018 года.

Подробнее: В Новой Москве ежедневно сдают по жилому дому