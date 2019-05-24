Санкт-Петербург, 24 мая, 2019, 10:46 — ИА Регнум. В пригороде Петербурга найдено тело человека, которое, предположительно, принадлежит одному из пассажиров частного катера, затонувшего у Петербурга в Финском заливе 27 апреля. Труп найден на берегу залива в Петергофе, вблизи парка «Александрия», за несколько километров от места ЧП.

Иван Айвазовский. Перед Алупкой в Крыму (Лодка в море). 1894

По данным агентства «Оперативное прикрытие», на теле, схожем по приметам с пропавшим мужчиной, нет видимых признаков насильственной смерти. Однако окончательный ответ о принадлежности тела и причинах смерти даст экспертиза.

Как сообщало ИА REGNUM, компания отдыхающих из девяти человек находилась на катере, который перевернулся поздно вечером 27 апреля в районе Канонерского острова, в условиях плохой погоды. Маломерное судно принадлежало одному из отдыхающих, он же им управлял.

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На катере было только восемь спасательных жилетов, и одному из пассажиров жилета не хватило. Молодой человек пропал без вести. Прибывшие спасатели подняли из воды всех остальных пострадавших. Одна из пассажирок, молодая женщина, скончалась при доставлении в больницу от переохлаждения.

Мужчина, управлявший катером, решением Кировского районного суда Санкт-Петербурга заключен под стражу. Ему предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренным частью 3 статьи 268 УК РФ («Нарушение правил эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Максимальное наказание — до семи лет лишения свободы.