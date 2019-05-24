Тайбэй, 24 мая, 2019, 10:22 — ИА Регнум. В середине мая в Тайване вступил в силу закон, разрешающий в стране заключение браков между гомосексуалистами. 23 мая первые несколько пар вступили в брак в торжественной обстановке в Тайбэе, пишет газета Zeit Online.

Guy of taipei Две невесты

«Я действительно горжусь тем, что моя страна настолько развита», — сказал один из членов самой первой зарегистрированной гей-пары.

Два года назад Конституционный суд Тайваня постановил, что запрет на гомосексуальные браки нарушает конституцию страны. Судьи установили крайний срок для правительства до 24 мая 2019 года, чтобы внести соответствующие законодательные изменения.