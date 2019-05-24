Вашингтон, 24 мая, 2019, 10:25 — ИА Регнум. У бывшего президента США Барака Обамы уходит больше времени на написание его книги, чем он ожидал, потому что он пишет ее сам, а не использует труд наемного писателя, как его жена. Об этом сообщает 23 мая The Atlantic со ссылкой на источники, близкие к Обаме.

Барак Обама

Источники, которые говорили с Обамой, утверждают, что бывший президент чувствует себя не слишком конкурентоспособным с Мишель Обамой, учитывая, что ее автобиография может стать самыми продаваемыми мемуарами в истории. На условиях анонимности источники сообщили, что, по словам Обамы, он пишет книгу сам, в то время как его жена пользовалась услугами «писателя-призрака».

Мемуары Мишель Обамы «Становление» были опубликованы в ноябре 2018 года и разошлись тиражом более 10 миллионов экземпляров. Они стали самой быстро продаваемой книгой прошлого года. Всемирный книжный тур Мишель Обамы завершился в этом месяце в Нэшвилле после того, как она посетила Копенгаген и Париж.

Книга Барака Обамы, которая, как ожидается, будет охватывать оба его срока в качестве президента, должна была быть выпущена в 2019 году. Но его пресс-секретарь Кэти Хилл сказала The Atlantic, что пока неизвестно, когда именно это случится.