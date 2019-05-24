Тольятти, Самарская область, 24 мая, 2019, 10:17 — ИА Регнум. Стоимость строительства и эксплуатации Климовского моста предварительно оценивается в 200 млрд рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самарском Минэкономразвития.

Samregion.ru Проект Климовского моста

Предполагается, что строительство моста займет четыре года и на него будет потрачен 121 млрд рублей, эксплуатация моста в течении 16 лет потребует еще около 80 млрд вложений.

Источники и цели таких затрат на эксплуатацию моста пока не озвучиваются.

Напомним, ранее сообщалось, что «Концессионная компания «Обход Тольятти» уже передала концессионное предложение областным властям. До конца мая в самарском правительстве надеются сформировать мнение относительно поступившего концессионного предложения. Затем документация по соглашению будет опубликована, если в течение 45 дней после такого опубликования других концессионных предложений не поступит, соглашение будет заключено с «Обход Тольятти».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект Климовского моста через Волгу близ Тольятти (Самарская область) является частью транспортного коридора Европа — Западный Китай. Длина моста составит 3,7 км. Ранее сумма строительства моста оценивалась в 130 млрд, о расходах на эксплуатацию моста, сопоставимых с расходами на строительство, не сообщалось. По информации ряда изданий, подрядчиком строительства может стать компания Аркадия Ротенберга «Мостотрест».

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