Лондон, 24 мая, 2019, 10:13 — ИА Регнум. Индонезийский фильм «Keluarga Cemara», снятый Янди Лоренсом, стал единственным индонезийским фильмом, показанным на кинофестивале АСЕАН, который проходит в театре SOAS в Лондоне с 21 по 24 мая 2019 года, сообщает Antaranews.

Иван Шилов ИА REGNUM Кинотеатр

Посол Индонезии в Соединенном Королевстве и одновременно Ирландии Ризал Сукма вместе с послами других стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) принял участие в кинофестивале АСЕАН в Лондоне, где были показаны 10 фильмов из всех стран-членов Ассоциации.

Известно, что посмотреть фильмы стран-членов АСЕАН на кинофестивале можно бесплатно.

После показа фильма «Keluarga Cemara» 23 мая, в индонезийском посольстве состоялось обсуждение, на котором выступили докладчики из индонезийского общества кино и SOAS.

Кинофестиваль АСЕАН в Лондоне, как ожидается, будет проводиться ежегодно, поскольку вызвал интерес у жителей Великобритании.

Напомним, впервые фильм «Keluarga Cemara» был показан на фестивале азиатских фильмов Jogja-NETPAC 29 ноября 2018 года, а до этого 13 ноября 2018 года состоялся премьерный показ фильма в Джакарте. 3 января 2019 года фильм вышел на большие экраны по всей Индонезии.