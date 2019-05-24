Соледар, ДНР, 24 мая, 2019, 10:03 — ИА Регнум. За минувшие сутки зафиксировано 18 обстрелов территории ДНР украинскими формированиями, во время которых было выпущено 187 единиц боеприпасов, сообщили 24 мая в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

На горловском направлении боевики выпустили восемь мин калибра 82 мм, применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

На донецком направлении зафиксированы взрывы 26 мин калибра 120 мм, 51 мины калибра 82 мм. Украинские силовики выпустили семь противотанковых управляемых ракет (ПТУР), применили вооружение БМП, гранатомёты различных видов и крупнокалиберное и снайперское стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы / населённые пункты: Железная Балка, Широкая Балка, Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Донецкий аэропорт («Вольво-центр», терминал), Васильевка, Яковлевка, Спартак, Жабичево, Докучаевск», — сказано в сообщении.

В результате обстрелов жертв среди мирных граждан и разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее ВСУ выпустили по территории ДНР 69 единиц боеприпасов.

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