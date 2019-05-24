Абуджа, 24 мая, 2019, 09:53 — ИА Регнум. В результате столкновений в Нигерии страну вынуждены были покинуть тысячи женщин и детей. Об этом сообщает 24 мая Anadolu Ajansi со ссылкой на свои источники.

Дети

По данным правительственных чиновников, многие из беженцев предпочли спасаться бегством в соседнем Нигере. Власти считают, что страну покинули свыше 15 тыс. человек.

«Мы посетили беженцев и стали свидетелями тяжелых условий, в которых они вынуждены проживать. В результате столкновений тысячи вдов и сирот покинули страну», — говорится в заявлении правительства.

Напомним, столкновения в Нигерии вызваны противоречиями между скотоводами и фермерами.